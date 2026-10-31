تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدفين في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا
حقق تشيلسي اليوم السبت الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، قبل أن ينجح مورغان روجرز في افتتاح التسجيل لتشيلسي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة (50)، وأضاف الإنكليزي كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة (64) من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز في الدقيقة (63)، بعد حصوله على الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.
يُذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ الجولة الثانية، ليبقى على بعد نقطة واحدة من مراكز الهبوط.