تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدفين في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

حقق تشيلسي اليوم السبت الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في افتتاح ‏مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.‏

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، قبل أن ينجح مورغان روجرز في ‏افتتاح التسجيل لتشيلسي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة (50)، وأضاف الإنكليزي كول ‏بالمر الهدف الثاني في الدقيقة (64) من ركلة جزاء.‏

وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز في الدقيقة (63)، بعد ‏حصوله على الإنذار الثاني.‏

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ‏مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.‏

يُذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ الجولة الثانية، ليبقى على ‏بعد نقطة واحدة من مراكز الهبوط.‏