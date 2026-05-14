دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونيفايت بإدلب لتعزيز انتشار اللعبة واكتشاف المواهب

إدلب-سانا



نظمت اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في إدلب وكلية التربية الرياضية، اليوم الخميس، دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونفيات بهدف نشر اللعبة واكتشاف المواهب الرياضية.

وأوضح مدير الرياضة والشباب في المحافظة حسام الترك في تصريح لمراسل سانا أن الدورة تضمنت جانبين “نظري وعملي” حول أساليب التدريب والتحكيم، بهدف توسيع قاعدة اللعبة وتأهيل كوادر قادرة على تدريب وتحكيم هذه الرياضة، مبيناً أن المشاركين سيحصلون على شهادات تخولهم ممارسة التدريب والتحكيم.







بدوره بين عضو اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت يوسف دسوقي أن الدورة شارك فيها متدربون من عمر 18 عاماً فما فوق، وركزت على أساسيات اللعبة وآليات التدريب والتعامل مع مختلف الفئات العمرية، لافتاً إلى أن رياضة اليونيفايت دخلت محافظة إدلب العام الماضي وتم منذ ذلك الحين تنظيم عدة دورات تأهيلية لكوادرها.

وكانت محافظة إدلب استضافت خلال شهر آذار الفائت فعاليات بطولة الجمهورية المركزية لرياضة اليونيفايت للفئات العمرية.





ورياضة اليونيفايت رياضة قتالية تجمع رياضات الجودو والمصارعة والكيك بوكسينغ، ويحتاج اللاعب فيها إلى إتقان الحركات الأساسية في مختلف هذه الرياضات.