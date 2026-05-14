دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونيفايت بإدلب لتعزيز انتشار اللعبة واكتشاف المواهب

IMG 8245 دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونيفايت بإدلب لتعزيز انتشار اللعبة واكتشاف المواهب

إدلب-سانا

نظمت اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في إدلب وكلية التربية الرياضية، اليوم الخميس، دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونفيات بهدف نشر اللعبة واكتشاف المواهب الرياضية.

IMG 8197 دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونيفايت بإدلب لتعزيز انتشار اللعبة واكتشاف المواهب

وأوضح مدير الرياضة والشباب في المحافظة حسام الترك في تصريح لمراسل سانا أن الدورة تضمنت جانبين “نظري وعملي” حول أساليب التدريب والتحكيم، بهدف توسيع قاعدة اللعبة وتأهيل كوادر قادرة على تدريب وتحكيم هذه الرياضة، مبيناً أن المشاركين سيحصلون على شهادات تخولهم ممارسة التدريب والتحكيم.



بدوره بين عضو اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت يوسف دسوقي أن الدورة شارك فيها متدربون من عمر 18 عاماً فما فوق، وركزت على أساسيات اللعبة وآليات التدريب والتعامل مع مختلف الفئات العمرية، لافتاً إلى أن رياضة اليونيفايت دخلت محافظة إدلب العام الماضي وتم منذ ذلك الحين تنظيم عدة دورات تأهيلية لكوادرها.

IMG 8222 دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونيفايت بإدلب لتعزيز انتشار اللعبة واكتشاف المواهب

وكانت محافظة إدلب استضافت خلال شهر آذار الفائت فعاليات بطولة الجمهورية المركزية لرياضة اليونيفايت للفئات العمرية.


ورياضة اليونيفايت رياضة قتالية تجمع رياضات الجودو والمصارعة والكيك بوكسينغ، ويحتاج اللاعب فيها إلى إتقان الحركات الأساسية في مختلف هذه الرياضات.

IMG 8203 دورة تدريب وتحكيم في رياضة اليونيفايت بإدلب لتعزيز انتشار اللعبة واكتشاف المواهب
ضمن مبادرة “حملة الخير”… توزيع 400 سلة غذائية في مدينة مصياف
حماية المستهلك تغلق عدداً من محال بيع اللحوم في سوق برزة بدمشق
افتتاح شعبة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في الأتارب بريف حلب الغربي
متحف حمص يعكس الغنى التاريخي للمدينة وحضاراتها المتعاقبة
المنافذ والجمارك تعلن الإغلاق النهائي لمنفذ الحمام الحدودي مع تركيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك