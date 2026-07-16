نجم منتخب إسبانيا لامين جمال يغيب عن التدريبات الجماعية

واشنطن-سانا

شهد المران الجماعي لمنتخب إسبانيا غياب النجم لامين جمال الذي اكتفى بإجراء تدريبات فردية على الخطوط الجانبية للملعب، ما أثار الشكوك حول جاهزيته لخوض النهائي.

واستهل المنتخب الإسباني تحضيراته لنهائي كأس العالم، أمام المنتخب الأرجنتيني، المقررة يوم الأحد المقبل، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، على أمل تتويج الرحلة بالفوز باللقب للمرة الثانية.

وتدرّب الإسبانيان لامين جمال وبيدرو بورو بشكل منفصل عن بقية اللاعبين اليوم الخميس، وقد استلقى اللاعبان على أرض الملعب خلال الجلسة التدريبية الافتتاحية لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: إن من المتوقع أن يكون اللاعبان جاهزين لمباراة الأحد، موضحاً أن تدريبهما المنفصل جاء كإجراء احترازي ضمن خطة إدارة الأحمال.

ووصل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، في لقاء تألق فيه جمال وساهم بفوز منتخب بلاده بعد حصوله على ركلة جزاء ترجمت للهدف الأول في المباراة.