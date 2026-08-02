يوفنتوس يعزّز صفوفه بضم ألايبيجوفيتش وكولو مواني بعقود طويلة حتى2031

روما-سانا



أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد تعاقده رسمياً مع الجناح البوسني الشاب كريم ألايبيجوفيتش، قادماً من باير ليفركوزن الألماني، بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2031، وذلك بعد اتفاق نهائي بين الناديين للاستحواذ على اللاعب المولود عام 2007.



وأوضح النادي في بيانه أن اللاعب يمتلك إمكانيات واعدة، وقد خاض مشاركات في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وتدرج في مختلف الفئات السنية لمنتخب البوسنة والهرسك وصولاً إلى المنتخب الأول الذي سجل معه هدفين خلال 11 مباراة دولية.



في سياق متصل، أعلن نادي باريس سان جيرمان انتقال المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني إلى يوفنتوس بعقد يمتد حتى حزيران 2031، في صفقة انتقال دائمة بلغت قيمتها نحو 38 مليون يورو مع إضافات تصل إلى 12 مليوناً، على أن يتقاضى اللاعب خمسة ملايين يورو في الموسم.



ويعود مواني إلى يوفنتوس بعد فترة إعارة قصيرة عام 2025، قبل انتقاله إلى توتنهام الموسم الماضي، فيما كان قد شارك في نهائي كأس العالم 2022 في قطر وأهدر فرصة حاسمة أمام الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.



ويأتي ضم اللاعبين في إطار خطة يوفنتوس لتعزيز خط الهجوم بعناصر شابة وقادرة على تقديم الإضافة خلال المواسم المقبلة.