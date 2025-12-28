ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على فيرونا

روما-سانا

عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على فيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 16، في المباراة التي جمعتهما في ملعب السان سيرو.

ووقع على أهداف ميلان كل من كريستيان بوليسيتش بهدف في الدقيقة 45+1، وكريستوفر نكونكو بهدفين في الدقيقتين 48 و53.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، وبقي فيرونا في المركز 18 برصيد 12 نقطة.

وواصل نابولي مطاردته المتصدر ميلان بتحقيقه الفوز على كريمونيزي بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 16، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيوفاني زيني.

واستطاع نجم نابولي راسموس هويلوند تسجيل هدفي فريقه في الدقيقتين 13و45.

ويفصل نابولي عن ميلان المتصدر نقطة واحدة، حيث رفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند النقطة 21 في المركز 12.