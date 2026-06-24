كولومبيا  تتأهل لدور ال 32 لكأس العالم 2026 بفوزها على الكونغو الديمقراطية

مكسيكو-سانا

حجز منتخب كولومبيا مقعداً له في دور الـ 32 من كأس العالم، بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء في المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة بالدور الأول.

وفي التفاصيل وبعد محاولات متواصلة،انتظر المنتخب الكولومبي حتى الدقيقة 76 ليتمكن من فك شفرة الدفاع الكونغولي ويهز شباكه، عندما أرسل خوان كوينتيرو تمريرة بينية متقنة مرت من جون كوردوبا ووصلت إلى دانيال مونيوز، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء محرزاً هدف المباراة الوحيد.

وبهذه النتيجة، عزز منتخب كولومبيا صدارته للمجموعة الحادية عشرة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، بينما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب أوزبكستان الترتيب دون أي نقاط.