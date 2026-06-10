تأجيل مباراة إنكلترا وكوستاريكا الودية في أورلاندو بسبب الأمطار الغزيرة

واشنطن-سانا



تقرّر تأجيل المباراة الودية بين إنكلترا وكوستاريكا، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في مدينة أورلاندو الأميركية ضمن استعدادات المنتخب الإنكليزي لكأس العالم، بسبب الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة.



وكان من المنتظر أن تنطلق المباراة، وهي الأخيرة لإنكلترا قبل المونديال، على ملعب إنتر آند كو عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وذكرت وسائل إعلام أن الأمطار الغزيرة أدت إلى غمر أرضية الملعب بالمياه، فيما أعلن المنتخب الإنكليزي عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سيكشف عن أي مستجدات فور توفرها.



يُذكر أن مدينة أورلاندو لن تستضيف أي مباريات خلال كأس العالم التي تنطلق منافساتها غداً الخميس.

