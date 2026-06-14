فوز حمص الفداء والوحدة في الجولة الـ11 من إياب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

رياضة 2 فوز حمص الفداء والوحدة في الجولة الـ11 من إياب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

 حمص-حماة-سانا
 
فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على أرض الملعب البلدي في حمص، ضمن الجولة الـ11 من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم.
 
وسجل هدفي المباراة سونغ صانداي ووائل الرفاعي.
 
وفي مباراة ثانية جرت ضمن الجولة ذاتها، فاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.
 
وتختتم هذه الجولة بلقاء الأهلي مع الحرية في ملعب الحمدانية بحلب في وقت لاحق من مساء اليوم.

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