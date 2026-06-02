أهلي حلب يفوز على الشبيبة في فاينال 6 بدوري السلة

حلب-سانا‏

فاز فريق أهلي حلب على الشبيبة بنتيجة 94-84 نقطة ضمن منافسات فاينال 6 من دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي أقيمت في صالة ‏الشهباء بحلب.

وبدأ أهلي حلب المباراة بقوة منهياً الربع الأول 27-12 ثم حافظ على تقدمه ‏في الربع الثاني الذي انتهى 50-36 وتمكن الشبيبة من تقليص الفارق إلى ‏نقطتين مع نهاية الربع الثالث (66-64)، قبل أن يعيد اللاعب الجديد زاك ‏لوفتون الفارق لصالح الأهلي في الربع الأخير، ليحسم الفريق المباراة بفارق ‏عشر نقاط.

وتقام اليوم مباراة الديربي بين الكرامة وحمص الفداء في صالة غزوان أبو ‏زيد بحمص، فيما يلتقي غداً النواعير مع الوحدة في صالة ناصح علواني ‏بحماة.