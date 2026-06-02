أهلي حلب يفوز على الشبيبة في فاينال 6 بدوري السلة

حلب-سانا
فاز فريق أهلي حلب على الشبيبة بنتيجة 94-84 نقطة ضمن منافسات فاينال 6 من دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي أقيمت في صالة الشهباء بحلب.
وبدأ أهلي حلب المباراة بقوة منهياً الربع الأول 27-12 ثم حافظ على تقدمه في الربع الثاني الذي انتهى 50-36 وتمكن الشبيبة من تقليص الفارق إلى نقطتين مع نهاية الربع الثالث (66-64)، قبل أن يعيد اللاعب الجديد زاك لوفتون الفارق لصالح الأهلي في الربع الأخير، ليحسم الفريق المباراة بفارق عشر نقاط.
وتقام اليوم مباراة الديربي بين الكرامة وحمص الفداء في صالة غزوان أبو زيد بحمص، فيما يلتقي غداً النواعير مع الوحدة في صالة ناصح علواني بحماة.