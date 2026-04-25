أهلي حلب يضمّ الأمريكي هنري سيمز لتعزيز خط الارتكاز في دوري السلة

دمشق-سانا

أعلن نادي أهلي حلب تعاقده رسمياً مع لاعب الارتكاز الأمريكي هنري سيمز (209 سم)، لتدعيم صفوف فريق رجال كرة السلة استكمالاً لمنافسات الموسم الحالي من الدوري.

ويأتي التعاقد مع سيمز قادماً من نادي Jiangsu الصيني، وهو الذي سبق له خوض تجربة ناجحة في المنطقة العربية مع نادي الشانفيل اللبناني.

ويشغل اللاعب سيمز مركز الارتكاز (5)، ويتمتع بخبرة احترافية واسعة حيث خاض تجارب متعددة في عدد من الدوريات الأوروبية والآسيوية والعربية، إلى جانب مشاركات متميزة في ملاعب أمريكا الجنوبية، ما يشكل إضافة فنية قوية لسلة الأهلي.