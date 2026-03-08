بعد منافسات قوية.. اختتام الجولة الثانية لبطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

بعد منافسات قوية استمرت ليومين، اختتمت على أرض نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق الجولة الثانية لبطولة دمشق الدولية التأهيلية لبطولة قطر الدولية التي ستقام في شهر نيسان القادم.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم النهائي للجولة الثانية عن فوز الفارس زيد اكريم بالمركز الأول لفئة الأطفال، والتي جرت منافساتها لارتفاع 115سم، بينما حل الفارس هاشم العقاد بالمركز الأول لفئة جونيور التي بلغ ارتفاع حواجزها 125سم.

أما فئة يونغ التي أقيمت منافساتها لارتفاع 135سم، ففاز بصدارتها الفارس محمد أبو زيد، علماً أن الفئات المذكورة جرت منافسات كل واحدة منها على حدة وفقاً لشوطين، الأول أصلي لكل المشاركين والثاني جولة للتمايز للفرسان المتعادلين من الشوط الأول من دون أخطاء.

يشار إلى أن بطولة دمشق الدولية لقفز الحواجز ستمنح عدداً من الفرسان بطاقة العبور إلى بطولة قطر الدولية القادمة، وفقاً لمعايير محددة من خلال أفضل النقاط التي حققها الفرسان في الجولتين.