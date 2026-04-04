في الجولة الـ 30 من الليغا.. قمة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة

مدريد-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو الملاعب الإسبانية حيث تقام أربع مواجهات مهمة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من “الليغا”، تبرز في مقدمتها القمة النارية التي تجمع أتلتيكو مدريد بضيفه برشلونة، في اختبار حقيقي لطموحات الفريقين المحلية والقارية.

يدخل برشلونة اللقاء وهو يتربع على عرش الصدارة برصيد 73 نقطة متفوقاً بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد، بينما يحل أتلتيكو مدريد رابعاً برصيد 57 نقطة، ساعياً لتقليص الفارق والاقتراب من فرق المقدمة.

وتكتسب مواجهة الليلة أهمية مضاعفة لكونها تأتي قبل أيام قليلة من الصدام الأوروبي المرتقب بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وفي مواجهة أخرى، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا، في مهمة تبدو سهلة نظرياً ولكنها محفوفة بالمخاطر، نظراً لصلابة مايوركا الدفاعية على أرضه وبين جماهيره.

ويسعى النادي لحصد النقاط الثلاث لتشديد الخناق على المتصدر قبل التفرغ لاستحقاقاته الأوروبية الكبرى.

ويستضيف ريال سوسيداد فريق ليفانتي في لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض تعثرهم السابق أمام فياريال، في المقابل يدخل ليفانتي اللقاء بمعنويات مرتفعة طامحاً لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة.

وفي مباراة متكافئة، يلتقي ريال بيتيس مع إسبانيول حيث يطمح كلاهما لتصحيح المسار وتحقيق فوز يمنحهما دفعة مهمة لتحسين ترتيبهما في جدول المسابقة.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة يليه الريال بـ 69 ومن ثم فياريال بـ 58 وأتلتيكو مدريد رابعاً بـ 57 نقطة.