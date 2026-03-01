اختتام بطولة دمشق الدولية التأهيلية الأولى لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

اختتمت بطولة دمشق الدولية التأهيلية الأولى لفروسية قفز الحواجز، وذلك بعد منافسات قوية استمرت يومين في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، وسط أجواء حماسية عالية بين الفرسان المشاركين.

وأسفرت النتائج النهائية عن تأهل ثلاثة فرسان إلى بطولة قطر الدولية المقررة في نيسان القادم بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية المطلوبة، وهم: زيد اكريم بفئة الأطفال وجوري بحبوح بفئة جونيور ومحمد أبو زيد بفئة يونغ، حيث حصل كل منهم على 11 نقطة في ختام منافسات هذه البطولة.

وأقيمت منافسات اليوم الثاني والختامي لبطولة دمشق الدولية التأهيلية الأولى على شوطين، الأول أصلي والثاني جولة للتمايز لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة، علماً أن ارتفاع الحواجز في الجولة النهائية بلغ 115سم لفئة الأطفال و125 سم لفئة جونيور و135 سم لفئة يونغ.

وتقام منافسات بطولة دمشق الدولية التأهيلية الثانية يومي الجمعة والسبت القادمين، على أرض نادي الفروسية المركزي بالديماس.