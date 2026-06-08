ندوة بدمشق تبحث دور العدالة الانتقالية في بناء السلام وتعزيز سيادة ‏القانون

دمشق-سانا‏

شارك مسؤول إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أحمد ‏حزرومة، في ندوة حوارية خُصصت لمناقشة مفهوم العدالة الانتقالية ودورها ‏في بناء السلام، وترسيخ سيادة القانون في سوريا، وذلك بدعوة من مؤسسة ‌‏”زيد بن ثابت” في المكتبة الوطنية بدمشق‌.‎

وذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، ‏أن الندوة شكّلت مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الآراء حول العدالة الانتقالية، ‏حيث جرى استعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والتعريف ‏بالهيئة واختصاصاتها، وما أنجزته منذ تأسيسها، إضافةً إلى خططها ‏المستقبلية وآليات التواصل معها‎.‎

العدالة الانتقالية ودور المجتمع المدني ‏

كما تناولت النقاشات أهمية دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم ‏مسارات العدالة الانتقالية، وضرورة نشر ثقافة المساءلة، واحترام حقوق ‏الإنسان، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي، وبناء الثقة بين مختلف مكونات ‏المجتمع.‎

ولفتت الهيئة إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز حضورها ‏الميداني والمجتمعي، والإصغاء إلى آراء المواطنين وتساؤلاتهم، انطلاقاً من ‏قناعة بأن العدالة الانتقالية مسار يكتسب قوته وفاعليته كلما اقترب من الناس، ‏واتسعت دائرة المشاركة فيه‎.‎

ومنذ بداية التحرير، توجهت سوريا نحو تعزيز مسار العدالة ‌‏الانتقالية ‏وتطوير أطره المؤسساتية، بما يضمن معالجته بصورة ‌‏شاملة ومنظمة، حيث ‏أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 17 من ‌‏أيار من عام 2025 المرسوم رقم ‌‏(20)، القاضي بتشكيل الهيئة ‌‏الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة ‏تتمتع بالشخصية ‌‏الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع ‏أنحاء ‌‏الأراضي السورية‎.‎

‎وتبرز العدالة الانتقالية بوصفها خياراً وطنياً أساسياً لمعالجة ‌‏إرث الماضي، ‏والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ‌‏ومحاسبة المسؤولين عن ‏الانتهاكات، باعتبارها من أبرز الآليات ‌‏القادرة على معالجة إرث الانتهاكات ‏الجسيمة، وإدارة مرحلة ‌‏الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون‎.‎