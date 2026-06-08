ندوة بدمشق تبحث دور العدالة الانتقالية في بناء السلام وتعزيز سيادة ‏القانون

دمشق-سانا
شارك مسؤول إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أحمد حزرومة، في ندوة حوارية خُصصت لمناقشة مفهوم العدالة الانتقالية ودورها في بناء السلام، وترسيخ سيادة القانون في سوريا، وذلك بدعوة من مؤسسة ”زيد بن ثابت” في المكتبة الوطنية بدمشق.
وذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الندوة شكّلت مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الآراء حول العدالة الانتقالية، حيث جرى استعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والتعريف بالهيئة واختصاصاتها، وما أنجزته منذ تأسيسها، إضافةً إلى خططها المستقبلية وآليات التواصل معها.
العدالة الانتقالية ودور المجتمع المدني
كما تناولت النقاشات أهمية دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم مسارات العدالة الانتقالية، وضرورة نشر ثقافة المساءلة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي، وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز حضورها الميداني والمجتمعي، والإصغاء إلى آراء المواطنين وتساؤلاتهم، انطلاقاً من قناعة بأن العدالة الانتقالية مسار يكتسب قوته وفاعليته كلما اقترب من الناس، واتسعت دائرة المشاركة فيه.
ومنذ بداية التحرير، توجهت سوريا نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، بما يضمن معالجته بصورة شاملة ومنظمة، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 17 من أيار من عام 2025 المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتبرز العدالة الانتقالية بوصفها خياراً وطنياً أساسياً لمعالجة إرث الماضي، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها من أبرز الآليات القادرة على معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة، وإدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.