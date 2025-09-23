نابولي يفوز على بيزا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما- سانا

حقق فريق نابولي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه بيزا بنتيجة 3/ 2، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح نابولي التسجيل عن طريق بيلي جيلمور في الدقيقة 39، لكن بيزا تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 60 بواسطة مبالا نزولا، وعاد نابولي للتقدم بهدف ثانٍ أحرزه ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 73، قبل أن يضيف لورينزو لوكا الهدف الثالث في الدقيقة 82، فيما سجل بيزا هدفه الثاني المتأخر عبر لوران في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد بيزا عند نقطة واحدة ليبقى في المركز التاسع عشر.