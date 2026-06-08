“سنتكوم”: إطلاق النار على ناقلة نفط في خليج عُمان بعد خرقها الحصار

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين، أن طائرة حربية تابعة للقوات الأمريكية أطلقت النار على ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان وأعطبتها، بعد أن خرقت الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران.

ووفق وكالة فرانس برس أفادت “سنتكوم” في بيان بأن طائرة من نوع إف/ إيه-18 سوبر هورنت أطلقت ذخيرة دقيقة على غرف المحركات والتوجيه في الناقلة، بعد أن رفض طاقمها الامتثال لأوامر القوات الأمريكية، مؤكدةً أن الناقلة “إم/ تي ماريفكس” التي ترفع علم بالاو لم تعد متجهة إلى إيران.

وكانت وزارة الشحن الهندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حريقاً اندلع على متن ناقلة نفط، كان على متنها 24 بحاراً هندياً، مؤكدةً أن جميع أفراد الطاقم بخير.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شهدت منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت سفناً تجارية وناقلات نفط، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.