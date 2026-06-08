طلاب برنامج التدريب التأهيلي في وزارة الإعلام يستعرضون مشاريعهم ‏بحضور الوزير زعرور

دمشق-سانا

‎ ‎

قدّم طلاب الماجستير المشاركون في برنامج التدريب التأهيلي الذي تنظمه ‏مديرية الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام اليوم الإثنين، عرضاً شاملاً ‏لحصيلة تدريبٍ مكثف امتد ثلاثة أشهر، مع اقتراب البرنامج من مراحله ‏الختامية‎.‎

وأكد وزير الإعلام خالد زعرور خلال كلمته، أن البرنامج يجسد العلاقة ‏الصحيحة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مشدداً على أهمية ‏التدريب المستمر، ولا سيما في مجال البحث العلمي الذي يجب أن ينطلق من ‏حاجات المجتمع ليترجمها إلى دراسات قابلة للتطبيق‎.‎

وأشار إلى أن البرنامج نجح في تغيير العديد من الصور الذهنية، أبرزها ‏تعزيز مفهوم دعم المجتمع للفرد، وتحويل المتدرب من عنصر تابع إلى ‏عنصر فاعل يشارك في بناء المجتمع، إضافةً إلى فهم أعمق لدور الإعلام ‏وآليات مخاطبة الجمهور، وأهمية تعدد اللغات في الإعلام الخارجي بوصفه ‌‏”جواز سفر” نحو العالم‌‎.‎ ‎

اندماج الرؤى الشابة مع العمل الإعلامي المؤسسي

أكد الطلاب العشرة المشاركون، أنهم لم يتوقعوا الحصول على فرصة للعمل ‏داخل الوزارة التي كانت سابقاً أشبه بمقر أمني زمن النظام البائد، وقد تم ‏اختيارهم وفق معايير الكفاءة والتميز بعيداً عن الواسطة، ليخوضوا تجربة ‏غنية بالشغف والعمل الجاد‎.‎

واستعرض الطلاب ما اكتسبوه من مهارات في الرصد والتحليل والتفكير ‏النقدي، وفهم ما بين السطور، والتعامل مع المعلومات المضللة، وربط ‏الجانب النظري بالعملي، إضافةً إلى التواصل مع شخصيات سورية بارزة ‏في الجاليات حول العالم، ضمن بيئة عمل مريحة وتفاعلية‎.‎

كما شددوا على أهمية احتكاكهم بمراكز أبحاث ودراسات عالمية، والجلسات ‏الحوارية مع باحثين وخبراء، الأمر الذي أسهم في تطوير منهجيات التفكير، ‏وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المساهمة في بناء البلد‎.‎

النسخة الأولى لرفد مؤسسات الدولة بالكفاءات الشابة

أوضح علي الليلي من مديرية الإعلام الخارجي في تصريح لـ سانا، أن ‏البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى الوزارات في سوريا، وقد جاء ‏ثمرة تخطيط لاستقطاب الكفاءات الشابة من داخل البلاد، ومنحهم فرصة ‏حقيقية للمشاركة في بناء سوريا بعد التحرير‎.‎

‎ ‎وأشار إلى أن اختيار الطلاب تم بعد زيارات ميدانية لكليات الآداب ‏والإعلام، وفتح خمس دوائر متخصصة أمام المتدربين للاحتكاك المباشر مع ‏باحثين وصحفيين ومراكز دراسات دولية، وصولاً إلى اختيار الأكفأ للعمل ‏داخل الوزارة‎.‎

وأكد الليلي أن الهدف هو تأمين فرص حقيقية للشباب ومنع هجرتهم، مع ‏العمل على تطوير البرنامج وتوسيعه ليشمل أعداداً أكبر وتخصصات أوسع‎.‎

‎من جانبها، أشارت المتدربة سالي الأسطواني إلى أن البرنامج عزز ثقتها ‏وقدرتها على الإلقاء، بينما نوهت جودي سلامة بسرعة تجاوب الإدارات مع ‏مقترحات المتدربين‎.‎

‎ ‎وتسعى وزارة الإعلام من خلال هذا البرنامج إلى ردم الفجوة بين التعليم ‏النظري وسوق العمل، وصقل مهارات الشباب الإعلامية، بما يسهم في بناء ‏سوريا الجديدة‎.‎