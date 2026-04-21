ماتشيدا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الرياض-سانا

تأهل ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم بتخطّيه شباب الأهلي الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في نصف نهائي البطولة.

وفرض يوكي سوما نفسه نجماً للمواجهة، التي أقيمت على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، بتوقيعه الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 12.

وبذلك ضرب ماتشيدا موعداً مع الأهلي السعودي، حامل اللقب، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم السبت المقبل.

