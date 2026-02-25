أتالانتا يلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

روما-سانا

حجز أتالانتا الإيطالي بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

بادر الفريق الإيطالي بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه جانلوكا سكاماكا في الدقيقة الـ 5، وضاعف الفريق المُضيف النتيجة عبر دافيدي زاباكوستا في الدقيقة الـ 45، وأهدى الكرواتي ماريو باساليتش الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 57، وسجل كريم أدييمي الهدف الأوّل للضيوف في الدقيقة الـ 75، قبل أن يمنح لازار ساماردزيتش هدف التأهّل للفريق الإيطالي في الدقيقة (90+8) من ركلة جزاء.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى في ألمانيا انتهى لصالح دورتموند بهدفين دون رد.