أهلي حلب يتوج بطلاً لدوري السلة للشباب لفئة تحت 18 عاماً

حمص – سانا

تُوّج أهلي حلب ببطولة الدوري السوري للشباب بكرة السلة فئة تحت 18 عاماً، عقب فوزه على فريق حمص الفداء بنتيجة 84- 82، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة غزوان أبو زيد في حمص، في إياب الدور النهائي من البطولة.

وشهد الربع الأول بداية قوية من حمص الفداء، الذي فرض سيطرته في الدقائق الأولى، قبل أن يتمكن أهلي حلب من مجاراته في التسجيل، لينتهي الربع بتقدم حمص الفداء 22- 20.

وفي الربع الثاني، رغم محاولات أهلي حلب استعادة التوازن الهجومي والدفاعي وفرض السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن حمص الفداء أنهى النصف الأول متقدماً بنتيجة 43- 37.

أما في الربع الثالث فازداد الضغط على حمص الفداء، الذي عانى من محدودية خيارات التبديل نتيجة كثرة الأخطاء، في حين استفاد أهلي حلب من دكة بدلائه لتخفيف الضغط، لينتهي الربع بالتعادل 63- 63.

وفي الربع الأخير كثّف أهلي حلب ضغطه الهجومي ليحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 84- 82.

وكانت مباراة الذهاب من الدور النهائي قد انتهت أيضاً بفوز أهلي حلب بنتيجة 72- 57.