بايرن ميونيخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد

برلين-سانا

تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعد أن جدد فوزه على ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي البطولة.

جاءت أهداف بايرن ميونيخ عن طريق بافلوفيتش، في الدقيقة 6، وهاري كين في الدقيقة 38، ولويس دياز في الدقيقة 89، ومايكل أوليسي في الدقيقة 90+ 4، فيما سجل لريال مدريد، كل من أردا غولر في الدقيقتين 1، و29، وكيليان مبابي، في الدقيقة 42.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في إسبانيا انتهى أيضاً لصالح بايرن ميونيخ 2-1، ليتأهل الفريق الألماني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة6-4.

بهذه النتيجة نجح بايرن ميونخ في إقصاء ريال مدريد أوروبياً للمرة الأولى منذ عام 2012.

وسيلاقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي البطولة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الذي تأهل للدور ذاته على حساب ليفربول الإنكليزي.