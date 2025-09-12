ألمانيا تتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

ريغا-سانا
تأهل منتخب ألمانيا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة بفوزه على نظيره الفنلندي بنتيجة 98-86 نقطة.

وتقدمت ألمانيا في الربعين الأول والثاني والرابع بواقع 30-26، 31-21، 17-13 بينما تقدمت فنلندا بالربع الثالث بواقع 26-20 لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب الألماني بفارق 12 نقطة.

ووصل المنتخب الألماني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على البرتغال في دور ثمن النهائي، ليتبعه بفوز على سلوفينيا في الدور ربع النهائي، قبل أن يفوز على فنلندا في الدور نصف النهائي.

أما المنتخب الفنلندي فوصل للنهائي بعد فوزه على صربيا في الدور ثمن النهائي، وجدد فوزه على جورجيا في ربع النهائي قبل أن يخسر من ألمانيا في الدور نصف النهائي.

وتلتقي ألمانيا في المباراة النهائية الفائز من مباراة اليونان وتركيا والتي تقام مساء اليوم.

