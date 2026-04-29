فيفا.. تعديلات قانونية وزيادة 15 بالمئة على مخصصات منتخبات كأس العالم 2026

زيورخ-سانا

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجمالي المبالغ المالية الموزعة في مونديال الصيف المقبل، عقب مخاوف من التكاليف المتزايدة التي تتحملها المنتخبات المشاركة في النهائيات القادمة، كما أجرى تعديلات قانونية جديدة تتعلق بآلية احتساب الإنذارات.

وحسب بيان نشره فيفا عبر موقعه، ستحصل الاتحادات الـ48 المشاركة في بطولة كأس العالم، على زيادة بنسبة 15% في المخصصات المالية، ما يصل إلى 871 مليون دولار أمريكي.



وستوزع هذه الأموال على النحو الآتي:

أموال الاستعدادات: ستزداد من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي.

-أموال التأهل: ستزداد من 9 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي.

-مساهمات إضافية للمنتخبات: مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكلّ منتخب، ما يصل قيمته إلى أكثر من 16 مليون دولار.

-كما ستستمر عملية توزيع العائدات على مجتمع كرة القدم، بما يعود بالفائدة على جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا.

وبذلك، يرتفع إجمالي المبالغ المخصصة للمنتخبات المشاركة إلى 871 مليون دولار (744 مليون يورو)، بعدما كان قد أُعلن سابقاً عن 727 مليون دولار في كانون الأول الماضي، وفق قرار مجلس “فيفا”.

وجاء الإعلان عن هذه الزيادة عقب اجتماع لمجلس فيفا قبل انعقاد الجمعية العمومية في فانكوفر الكندية.

تعديل قانوني منفصل

وفي تعديل قانوني منفصل، سيُطبّق في كأس العالم، قال فيفا: إن البطاقة الحمراء ستُشهر أيضاً في وجه اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب، احتجاجاً على قرار تحكيمي.

كما أعلن فيفا تعديلاً في آلية تطبيق العقوبات خلال كأس العالم، حيث ستُلغى البطاقات الصفراء الفردية التي يحصل عليها اللاعبون في دور المجموعات بعد نهاية الدور الأول، ثم تُلغى مرة أخرى بعد ربع النهائي.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم إيقاف النجوم عن مباريات حاسمة في البطولة بسبب جمعهم بطاقتين صفراوين في مباراتين منفصلتين.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم ستُنظَّم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من الـ11 من حزيران إلى الـ19 من تموز المقبل.