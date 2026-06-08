ارتفاع سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره المسجل صباحاً.
وبحسب النشرة الثانية الصادرة، اليوم الإثنين، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17000 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14850 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14550 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4340 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.