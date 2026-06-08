ارتفاع سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره المسجل صباحاً.‏

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وبحسب النشرة الثانية الصادرة، اليوم الإثنين، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17000 ليرة للشراء.‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14850 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14550 ليرة للشراء.‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4340 دولاراً.‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‌‏الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‌‏الصاغة في المحافظات.‏