مقتل 5 أشخاص جراء غارة إسرائيلية في صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل خمسة أشخاص، وأصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين.

كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح متوسطة وطفيفة، نتيجة تطاير الزجاج إثر غارة إسرائيلية وقعت بالقرب من مركز له في مدينة صور.

وشهد الجنوب اللبناني اليوم الإثنين سلسلة غارات إسرائيلية، حيث استهدف الطيران الحربي بلدات المنصوري والسماعية، إضافةً إلى غارة عنيفة على بلدة مجدل زون، وأخرى استهدفت بلدة كفرتبنيت على دفعتين.

كما أفادت مصادر محلية بأن غارة جوية دمرت مبنى في بلدة الدوير، وألحقت أضراراً كبيرة بمركز بلدية الدوير الذي يضم مركز الدفاع المدني، فيما نجا عناصره دون تسجيل إصابات.

إلى ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة زقوق المفدي في قضاء صور، وطالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

من جهة ثانية، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الـ 2 من آذار وحتى الـ 8 من حزيران ارتفعت إلى 3637 قتيلاً، و11188 جريحاً.