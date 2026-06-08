وزير الصحة يبحث مع وفد دولي تعزيز الأمن الصحي واستدامة برامج التحصين في سوريا

دمشق-سانا



بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الإثنين، مع وفد من منظمات الصحة العالمية (WHO)، والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الصحية والأوبئة.

وأكد الوزير العلي خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية زيادة الدعم الدولي وتوجيهه نحو تقوية نظام الترصد الوبائي وتأهيل مخابر الصحة العامة، محذراً من مخاطر انتشار بعض الأمراض، كداء الليشمانيا وشلل الأطفال.



وشدد وزير الصحة على أن الأمن الصحي يمثل أولوية قصوى، ولا سيما مع بدء فصل الصيف، وعودة أعداد كبيرة من المغتربين السوريين.



وأشار إلى ضرورة اعتماد الأرقام الحقيقية والشفافة فيما يتعلق بتغطية اللقاحات في منطقة شرق الفرات، مبيناً أنه لدى الوزارة رؤية واضحة لتحقيق التكامل في القطاع الصحي والانتقال إلى الاعتماد على الذات بدلاً من المساعدات بأسرع وقت ممكن.

سوريا في مقدمة الأولويات

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الدولي أن سوريا تأتي في مقدمة أولويات برامج الدعم والتحصين، مشيرين إلى زيادة ميزانية اللقاحات واستمرار تقديم الدعم، إلى جانب مساندة الكوادر الصحية في تطوير نظام البيانات وبناء استراتيجية وطنية مستدامة للتمنيع.



كما نوه أعضاء الوفد بإطلاق وزارة الصحة التقرير الوبائي الموحد للمرة الأولى، وبالخطط التي تعمل عليها، لتحقيق الكفاءة والتكامل في القطاع الصحي.



وتعمل وزارة الصحة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتمكين الواقع الصحي في سوريا، وتجري العديد من المباحثات في مجال النهوض بواقع اللقاحات والنظام الوبائي، حيث بحثت في شهر أيلول الماضي بدمشق، مع منظمات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي) والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والصحة العالمية (WHO)، التعاون المشترك في مجال تعزيز القطاع الصحي والسعي لتزويد سوريا باللقاحات اللازمة.



وكانت وزارة الصحة أفادت بأن نسب التغطية اللقاحية في سوريا سجلت تحسناً ملحوظاً خلال عام 2025، متجاوزة 81 بالمئة، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ حملات وطنية مكثفة للوصول إلى الأطفال في مختلف المناطق، ولا سيما القرى والتجمعات النائية والأشد احتياجاً.



وأشارت إلى أنه تم الوصول إلى أكثر من 750 ألف طفل دون سن الخامسة بنسبة تغطية تجاوزت 87 بالمئة من العدد المستهدف في المحافظات الشرقية، وذلك في إطار برنامج، يهدف إلى تعزيز الوقاية، والحد من الأمراض السارية.