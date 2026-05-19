نيمار ضمن القائمة النهائية لمنتخب البرازيل لكأس العالم 2026

برازيليا-سانا

أعلن المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن القائمة النهائية لمنتخب البرازيل لكأس العالم 2026 والمقرر أن تنطلق في 11 من الشهر القادم.

وكان عشاق الكرة البرازيلية يترقبون قرار أنشيلوتي باستدعاء نيمار ليكون ضمن قائمة المنتخب، وخاصة بعد الجدل الكبير حول جاهزيته البدنية وإمكانية عودته لقيادة الهجوم من جديد.

واختار المدرب الإيطالي قائمة أولية تضم 55 لاعباً أرسلها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى الفيفا يوم الإثنين الماضي، قبل أن يحسم أسماء القائمة النهائية الـ26، في حفل كبير أقيم بمتحف الغد في ريو دي جانيرو.

وأوقعت القرعة منتخب البرازيل في مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب وإسكتلندا وهايتي.

