الثورة يلتقي الجيش ضمن دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، ناديا الثورة والجيش في صالة “راتب الشيخ نجيب” بدمشق، ضمن منافسات مرحلة الإياب من دوري كرة السلة للرجال.

ويدخل الجاران المواجهة بظروف فنية متباينة، إذ يسعى فريق الجيش “الزعيم” إلى استعادة بريقه ومواصلة المنافسة، معتمداً على خبرة لاعبيه في الحسم تحت السلة والقوة البدنية التي يتميز بها الفريق، في المقابل يطمح فريق الثورة إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وتحقيق فوزه الأول في الدوري، معتمداً على الروح الشبابية العالية والسرعة في الأداء.

وفي نتائج أخرى، حسم فريق حمص الفداء الديربي مع جاره الكرامة لصالحه بنتيجة (92-73) نقطة، كما حقق الوحدة انتصاراً عريضاً على الشبيبة بنتيجة (108-73) نقطة.