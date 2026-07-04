تعيين طاقم تحكيم أردني لمباراة أمريكا مع بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم

photo 2026 07 04 22 42 08 تعيين طاقم تحكيم أردني لمباراة أمريكا مع بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم

زيوريخ-سانا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الحكم الأردني أدهم مخادمة لإدارة المباراة المرتقبة بين المنتخب الأمريكي ونظيره البلجيكي، في واحدة من أبرز المواجهات ضمن الدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

واكتسب الحكم الأردني سمعة مميزة بفضل هدوئه وقدرته على إدارة المباريات ذات الضغوط العالية، ما جعله خياراً موثوقاً لإدارة إحدى أهم مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

ويضم طاقم التحكيم أدهم مخادمة ويعاونه مواطناه محمد الكلاف وأحمد الرويلي، إلى جانب الغابوني بيير أتشو ومواطنه بوريس ديستوغا


ويمتلك طاقم التحكيم خبرة واسعة، بعدما عمل معاً في العديد من المباريات والبطولات الدولية، وهو ما يعزز الثقة بقدرته على إدارة اللقاء.

ويدير الحكم الأردني صاحب الـ 39 عاماً المباراة الرابعة في كأس العالم الحالية، بعد إدارته لمباريات إسبانيا ضد الرأس الأخضر، وبلجيكا ضد نيوزيلندا وإنكلترا مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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