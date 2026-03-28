بمشاركة 8 أندية.. دوري الكرة الطائرة للسيدات مطلع الشهر القادم

دمشق-سانا

أعلن اتحاد الكرة الطائرة إقامة بطولة الدوري العام للسيدات مطلع الشهر القادم، بمشاركة ثمانية أندية.

وتستضيف دمشق منافسات المجموعة الأولى، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية في حماة، حيث تضم مجموعة دمشق أندية الجولان ودير عطية والشرطة، بينما تشارك في مجموعة حماة أندية سلمية ومحردة وتلدرة والسودا.

وتقام المباريات في صالتي الفيحاء التخصصية بدمشق وناصح علواني بحماة، على أن تقام منافسات المرحلة الثانية بلعب فرق المجموعتين ضمن تجمع واحد في آب المقبل.

ويفتتح فريقا دير عطية والجولان منافسات المرحلة الأولى بمباراتهما في صالة الفيحاء بدمشق يوم الثاني من الشهر القادم، بينما يقص فريقا تلدرة والسودا شريط منافسات المجموعة الثانية بمباراتهما بصالة ناصح علواني بحماة في اليوم ذاته.