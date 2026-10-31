الكندية فرنانديز تبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس

طوكيو-سانا

بلغت الكندية ليلى فرنانديز نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، بعد ‏فوزها على الأوزبكية كاميلا راخيموفا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 ‏و6-3، في الدور نصف النهائي.‏

وتواجه فرنانديز البالغة من العمر 24 عاماً في المباراة النهائية ‏الروسية ديانا شنايدر، بعد فوز الأخيرة على السلوفاكية ميا بوهانكوفا ‏بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6.‏

وتواصل اللاعبة الكندية عروضها القوية في ختام الموسم، بعدما حلت ‏وصيفة في بطولة نينغبو الأسبوع الماضي خلف الكازاخستانية إيلينا ‏ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً.‏

ووفقاً لوكالة رويترز، أحرزت فرنانديز لقبها الأول هذا الموسم في بطولة ‏سنغافورة الشهر الماضي، وتسعى إلى تحقيق لقبها الثاني، بينما تطمح ‏شنايدر إلى إحراز لقبها الأول هذا الموسم.‏

وتقام المباراة النهائية غداً الأحد على ملعب أرياكه كوليسيوم في العاصمة ‏اليابانية طوكيو.‏