الكندية فرنانديز تبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس

طوكيو-سانا
بلغت الكندية ليلى فرنانديز نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الأوزبكية كاميلا راخيموفا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-3، في الدور نصف النهائي.
وتواجه فرنانديز البالغة من العمر 24 عاماً في المباراة النهائية الروسية ديانا شنايدر، بعد فوز الأخيرة على السلوفاكية ميا بوهانكوفا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6.
وتواصل اللاعبة الكندية عروضها القوية في ختام الموسم، بعدما حلت وصيفة في بطولة نينغبو الأسبوع الماضي خلف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً.
ووفقاً لوكالة رويترز، أحرزت فرنانديز لقبها الأول هذا الموسم في بطولة سنغافورة الشهر الماضي، وتسعى إلى تحقيق لقبها الثاني، بينما تطمح شنايدر إلى إحراز لقبها الأول هذا الموسم.
وتقام المباراة النهائية غداً الأحد على ملعب أرياكه كوليسيوم في العاصمة اليابانية طوكيو.