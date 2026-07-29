أهلي حلب يفوز على الوحدة بفارق 36 نقطة في الدور النهائي لبطولة الدوري السوري بكرة السلة

photo 2026 07 29 23 09 30 أهلي حلب يفوز على الوحدة بفارق 36 نقطة في الدور النهائي لبطولة الدوري السوري بكرة السلة

حلب-سانا

تمكن فريق أهلي حلب من الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 106-70 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في صالة الشهباء بحلب، ضمن سلسلة منافسات الدور النهائي لبطولة الدوري السوري للرجال بكرة السلة.

photo 2026 07 29 23 09 23 أهلي حلب يفوز على الوحدة بفارق 36 نقطة في الدور النهائي لبطولة الدوري السوري بكرة السلة

ووسط حضور جماهيري كبير قدم فريق أهلي حلب واحدة من أجمل مبارياته خلال الموسم، وتمكن من تحقيق فوز كبير بفارق وصل إلى 36 نقطة على حامل اللقب فريق الوحدة، ليتعادل الفريقان في الدور النهائي بفوز لكل منهما بانتظار المباراة الثالثة بين الفريقين.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على اللقاء منذ بدايته ليتقدموا في نهاية النصف الأول بنتيجة 55-37 نقطة، في ظل تألق كبير في التسديد من خارج القوس، ليسجل الفريق 12 ثلاثية من أصل 19 محاولة.

واستمرت سيطرة أهلي حلب في الربعين الثالث والرابع، وسط قوة دفاعية محكمة، وتركيز على التسديد من خارج القوس، ليوسعوا الفارق مع نهاية المباراة إلى 36 نقطة، بواقع 106-70.

وكان الوحدة فاز في اللقاء الأول على أهلي حلب بنتيجة 82-75 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الفيحاء بدمشق.

photo 2026 07 29 23 09 49 أهلي حلب يفوز على الوحدة بفارق 36 نقطة في الدور النهائي لبطولة الدوري السوري بكرة السلة
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