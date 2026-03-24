اتحاد كرة السلة يبحث مع روابط المشجعين آلية ضبط التشجيع وتعزيز الأجواء التنافسية

حمص-سانا

بحث اتحاد كرة السلة مع روابط المشجعين آلية ضبط التشجيع، وتعزيز الأجواء التنافسية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، وضم روابط مشجعي الأندية المشاركة في دوري كرة السلة للرجال، وتمت خلاله مناقشة سبل ضبط تصرفات الجماهير داخل الصالات الرياضية، والحد من الهتافات التي لا تحمل طابعاً تشجيعياً.

وفي تصريح لسانا، أوضح الأمين العام لاتحاد كرة السلة مهند حاج حمادة، أن الاجتماع جاء بهدف تقريب وجهات النظر بين روابط المشجعين، وتعزيز الوعي بأهمية ضبط السلوك الجماهيري، والابتعاد عن الشتائم بما يساعد في تقليل العقوبات، والإسهام في تحسين الصورة العامة للرياضة.

من جهته، أشار مدير المكتب الإعلامي لاتحاد كرة السلة مهند ملص، إلى أن الاجتماع تناول الأسباب الكامنة وراء تصرفات الجمهور السلبية في بعض الأحيان، والأساليب المتبعة لمعالجة هذه الظاهرة مع اقتراب انطلاق مرحلة الإياب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بغية خلق أجواء تنافسية صحية خالية من الإساءة.

واقترح المشاركون في الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد كرة السلة وأشرف على تنظيمه نادي حمص الفداء، إصدار بطاقات خاصة لكل رابطة من روابط المشجعين، وتنظيم دخول الجماهير بالتنسيق مع عناصر حفظ النظام، مع التأكيد على أهمية التصدي للهتافات غير اللائقة التي قد تؤدي إلى توتر الأجواء أثناء المباريات.