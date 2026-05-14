وزارة الطاقة تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط ترخيص محطات ‏الوقود

دمشق-سانا
أصدرت وزارة الطاقة السورية اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط ترخيص محطات الوقود وإجراءاتها، وذلك في إطار تنظيم قطاع الخدمات الطاقية، وتطوير بيئة العمل والاستثمار، بما يضمن جودة الخدمة، والالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام، أن مديريات خدمات الطاقة المنتشرة على كامل الأراضي السورية ستبدأ باستقبال طلبات ترخيص المحطات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لـ 1 حزيران 2026، وفق الشروط والتعليمات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة، وسوف يُنشَر رابط لتقديم طلبات الترخيص في حينه.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الملف المُرفَق الذي يحتوي على اللائحة التنفيذية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال الرابط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الطاقة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، وخطط التوسع والتحديث في القطاع.