وزارة الطاقة تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط ترخيص محطات ‏الوقود

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الطاقة السورية اللائحة التنفيذية الخاصة ‏بشروط ترخيص محطات الوقود وإجراءاتها، وذلك في إطار تنظيم قطاع ‏الخدمات الطاقية، وتطوير بيئة العمل والاستثمار، بما يضمن جودة الخدمة، ‏والالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة‎.‎

وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام، أن مديريات خدمات ‏الطاقة المنتشرة على كامل الأراضي السورية ستبدأ باستقبال طلبات ‏ترخيص المحطات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لـ 1 حزيران 2026، وفق ‏الشروط والتعليمات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة، وسوف يُنشَر ‏رابط لتقديم طلبات الترخيص في حينه‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الملف المُرفَق الذي يحتوي على ‏اللائحة التنفيذية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال ‏الرابط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع ‏الطاقة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة ‏للمواطنين؛ بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، وخطط التوسع ‏والتحديث في القطاع‎.‎