الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل شاباً

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة ‏الجنوبي، وقامت باعتقال شاب من أهالي القرية.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في ‏قرية صيدا الجولان، واعتقلت شاباً من أهالي القرية واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، ‏كما انتشرت بين منازل الأهالي وقامت بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع توقيف عدد ‏من المارة.‏

الاحتلال يستهدف بالمدفعية مناطق بريف القنيطرة الشمالي

وفي ريف القنيطرة الشمالي، أفاد المراسل بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذائف ‏المدفعية اليوم الخميس، محيط قرية الصمدانية الغربية، ومحيط الكسارات بالقرب من بلدة ‏جباتا الخشب.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية، توغلت أمس على الطريق الواصل ‏بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بتفتيش أحد ‏المعامل في المنطقة، قبل أن تنسحب لاحقا منها.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف ‏الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏