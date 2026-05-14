الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل شاباً

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب من أهالي القرية.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الجولان، واعتقلت شاباً من أهالي القرية واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، كما انتشرت بين منازل الأهالي وقامت بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع توقيف عدد من المارة.
الاحتلال يستهدف بالمدفعية مناطق بريف القنيطرة الشمالي
وفي ريف القنيطرة الشمالي، أفاد المراسل بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية اليوم الخميس، محيط قرية الصمدانية الغربية، ومحيط الكسارات بالقرب من بلدة جباتا الخشب.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية، توغلت أمس على الطريق الواصل بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بتفتيش أحد المعامل في المنطقة، قبل أن تنسحب لاحقا منها.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.