بمشاركة سوريا.. مؤتمر “الإيسيسكو” يبحث في قازان دعم التعافي التعليمي وإعادة تأهيل ‏المدارس

قازان-سانا‏

شاركت الجمهورية العربية السورية، ممثلة بالأمين العام للجنة الوطنية السورية للتربية ‏والعلوم والثقافة عبد الكريم القادري، في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، الذي انعقد أمس الأربعاء، بمشاركة وفود ‏الدول الأعضاء في مدينة قازان بجمهورية تتارستان.‏

دعم إعادة إعمار القطاع التعليمي

وأكد القادري، في كلمة خلال المؤتمر أهمية دعم جهود إعادة إعمار القطاع التعليمي في ‏سوريا، من خلال إعادة تأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية المتضررة، وتعزيز التعاون ‏مع منظمة “الإيسيسكو” والشركاء الدوليين، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر استدامة ‏وقدرة على التعافي.‏

‏ ‏

وشدد القادري على الدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به سوريا في المجالين التربوي ‏والثقافي على مستوى العالم الإسلامي، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية ‏في مرحلة التعافي وإعادة البناء.‏

شراكة لإعادة تأهيل 100 مدرسة

وأشاد الأمين العام بجهود منظمة “الإيسيسكو” التي أثمرت عن التوصل إلى اتفاقية شراكة ‏استراتيجية ثلاثية تجمع المنظمة مع أذربيجان وسوريا، وتهدف إلى إعادة تأهيل 100 ‏مدرسة متضررة في سوريا، إضافة إلى تدريب وتأهيل كوادرها التعليمية، بما يعكس تنامي ‏الدعم الإقليمي والدولي لجهود التعافي التربوي في سوريا.‏

إعادة انتخاب مدير عام “الإيسيسكو”‏

وعلى صعيد القرارات التنظيمية، وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على إعادة انتخاب ‏الدكتور سالم بن محمد المالك مديراً عاماً لمنظمة “الإيسيسكو” لولاية ثانية، تقديراً لجهوده ‏في تطوير عمل المنظمة وتعزيز حضورها في مجالات التربية والثقافة والعلوم.‏

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تنامي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسارات ‏التعافي التعليمي والثقافي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات على ‏القطاعات التعليمية في عدد من دول العالم الإسلامي.‏

يذكر أن وزارة التربية والتعليم السورية وقّعت في الـ 17 من شباط الماضي، اتفاقية ‏شراكة استراتيجية ثلاثية مع وزارة العلم والتعليم في جمهورية أذربيجان، ومنظمة العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، بهدف دعم البنية التحتية التعليمية في ‏سوريا، وذلك خلال مراسم توقيع جرت في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.‏