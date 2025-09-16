فوز صعب لريال مدريد على مارسيليا وتعادل يوفنتوس مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا

GettyImages 2235796516.jpg فوز صعب لريال مدريد على مارسيليا وتعادل يوفنتوس مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على ضيفه مارسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

بادر الفريق الفرنسي بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الأمريكي تيموثي وياه في الدقيقة 22، لكن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أدرك التعادل للريال في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وعاد مبابي ليهدي الفريق الإسباني هدف الانتصار في الدقيقة 81 من علامة الجزاء مجدداً.

وشهد اللقاء طرد قائد ريال مدريد داني كارفاخال بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 72.

GettyImages 2235798537.jpg فوز صعب لريال مدريد على مارسيليا وتعادل يوفنتوس مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وفي مباراة ثانية خطف يوفنتوس الإيطالي تعادلاً مثيراً أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 4-4.

وسجل لبوروسيا كل من كريم أديمي في الدقيقة 52، وفيليكس نيمشا في الدقيقة 65، ويان كوتو في الدقيقة 75، ورامي بن سبعيني في الدقيقة 86، فيما سجل ليوفنتوس كل من كينان يلدز في الدقيقة 64، ودوسان فلاهوفيتش في الدقيقتين 68 و90+4، ولويد كيلي في الدقيقة 90+6.

GettyImages 2235790487.jpg فوز صعب لريال مدريد على مارسيليا وتعادل يوفنتوس مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وفي مباراة أخرى استغل توتنهام الإنكليزي عاملي الأرض والجمهور، ليحقق فوزاً ثميناً على ضيفه فياريال الإسباني بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، عبر الحارس لويس جونيور بالخطأ في مرماه.

22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال
منتخب سوريا لكرة السلة يختتم تحضيراته ويتوجه إلى قطر لخوض النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
مجموعات متوازنة في قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026
منتخب سوريا لكرة القدم للرجال يفوز على نظيره الأفغاني في تصفيات كأس آسيا
المنتخب القطري يتجاوز نظيره الإيراني ويحجز مقعده في الملحق المؤهل لكأس العالم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك