بيراميدز المصري يتجاوز أوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية

القاهرة-سانا

فاز بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدور الأول من مسابقة كأس القارات للأندية بكرة القدم 2025 .

وسجل أهداف اللقاء المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 14، ومروان حمدي في الدقيقة 74، ومصطفى عبد الرؤوف في الدقيقة 85، ليضمن مواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وسيواجه بيراميدز فريق الأهلي السعودي، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بمدينة جدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، من أجل تحديد الفائز بلقب بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.