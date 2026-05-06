بعد غدٍ تنطلق بطولة الجمهورية لكرة المضرب للرجال والسيدات

دمشق-سانا

تنطلق بعد غدٍ منافسات بطولة الجمهورية لكرة المضرب للرجال والسيدات “التصنيف الأول”، والتي يقيمها اتحاد اللعبة، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق.

ويقام الدور الرئيسي يوم الجمعة بمشاركة الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، حيث تجري المنافسات عبر 23 دوراً للرجال و19 دوراً للسيدات مع قبول جميع الراغبين بالمشاركة وفق نظام البطولة المعتمد.

ويعتمد نظام اللعب طريقة خروج المغلوب، بحيث يحسم اللقاء بالفوز بمجموعتين من أصل ثلاث، وكل مجموعة من ستة أشواط، وفي حال التعادل 6-6 يلجأ إلى شوط فاصل “تاي بريك”، بينما تلعب المجموعة الأخيرة بنظام”سوبر تاي بريك”.