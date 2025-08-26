باير ليفركوزن يضم الإسباني لوكاس فاسكيز

برلين-سانا

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رسمياً ضم نجم ريال مدريد السابق، الإسباني لوكاس فاسكيز إلى صفوفه، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وكان فاسكيز أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في نهاية حزيران الماضي.

وخضع فاسكيز 34 عاماً للفحص الطبي الروتيني، وسيكون متاحاً للدفاع عن ألوان ليفركوزن في مباراته المقبلة ضد فيردر بريمن السبت المقبل ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

وبخلاف فترة وجيزة مع إسبانيول، أمضى فاسكيز مسيرته بالكامل في صفوف ريال مدريد، حيث فاز بالعديد من الألقاب في مختلف المسابقات، بينها 4 ألقاب في الدوري الإسباني.