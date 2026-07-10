السوري شادي قباني ‏يتأهل إلى نصف نهائي بطولة رابطة المحترفين الإقليمية PFL MENA

الرياض-سانا



حقق اللاعب السوري شادي قباني فوزاً ثميناً، على منافسه المصري أحمد طارق بنتيجة (29-28) ضمن منافسات وزن الريشة في البطولة الإقليمية للفنون القتالية التابعة لرابطة المحترفين PFL MENA والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.



وتأهل قباني بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي من منافسات هذا الوزن.



ويشكّل هذا الفوز محطة بارزة في مسيرة قباني، الذي أصبح أول لاعب سوري يشارك في منافسات PFL MENA، مؤكداً حضور الرياضة السورية على الساحة الإقليمية، وممثلاً خطوة مهمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في سوريا نحو مزيد من الانتشار والاحتراف.