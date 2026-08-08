وست هام يتأهل للدور الثاني في كأس الرابطة الإنكليزية

لندن-سانا

بلغ وست هام الدور الثاني من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بفوزه على بورتسموث 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.

سجل كل من فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 43 و50، وجارود بوين في الدقيقة 45، أهداف وست هام، في المقابل سجل أدريان سيغيتشيتش هدف بورتسموث الوحيد في الدقيقة 33.

وفي أبرز المواجهات، فاز بيرمنغهام سيتي على سوانزي سيتي 1-صفر، وميلوول على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح إثر تعادلهما بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وحقق لينكولن سيتي التأهل عقب فوزه على مضيفه ديربي كاونتي بهدفين لواحد.

وكان ميدلزبره قد عبر إلى ذات الدور بفوزه على ضيفه ريكسهام بهدف دون رد.