مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 1-1 مع مستضيفه فولهام، في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

أحرز هدف الضيوف الفرنسي ليني يورو في الدقيقة ال 58، لكن هدف التعادل لأصحاب الأرض لم يتأخر كثيراً عن طريق البديل إيميل سميث روي في الدقيقة ال 73.

يونايتد اكتفى بنقطة حتى الآن بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام أرسنال 1-0، بينما فولهام أصبح في رصيده نقطتان بعد التعادل أيضاً في الجولة الأولى أمام مستضيفه برايتون.

ويستضيف مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة من الدوري بيرنلي يوم السبت القادم.

