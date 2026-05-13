قمة متكافئة في حمص… الكرامة والشبيبة وجهاً لوجه اليوم في “الفاينال 6″‏

حمص-سانا‏

تستأنف مساء اليوم منافسات دور الستة “الفاينال 6″ من الدوري العام لكرة ‏السلة للرجال، بمواجهة قوية تجمع الكرامة وضيفه الشبيبة على أرض صالة ‌‏”غزوان أبو زيد” في حمص، في لقاء يرفع فيه الفريقان شعار التعويض ‏وتصحيح المسار.‏

ويسعى نادي الكرامة إلى استعادة نغمة الانتصارات، وتجاوز تعثره في ‏الجولتين الماضيتين، معتمداً على مؤازرة جماهيره الكبيرة وعلى المحترف ‏الجديد في صفوفه، الذي يترقب أنصار النسور ظهوره الأول لإحداث الفارق ‏الفني تحت السلة، وتعزيز حظوظ الفريق في خطف بطاقة العبور إلى المربع ‏الذهبي.‏

بدوره، يدخل فريق الشبيبة اللقاء بطموح مباغتاً أصحاب الأرض، مستنداً ‏إلى الأداء التصاعدي الذي قدمه في الجولات السابقة، ولا سيما ظهوره القوي ‏أمام أهلي حلب، حيث يسعى الجهاز الفني لتلافي أخطاء الدقائق الأخيرة التي ‏كلفته خسارة المباراة الماضية، والتركيز على العودة من حمص بنقاط الفوز.‏

وتهيمن حالة التكافؤ على سجل المواجهات المباشرة بين الطرفين هذا ‏الموسم، إذ نجح الكرامة في حسم لقاء الذهاب لصالحه بفارق نقطة وحيدة ‏وبواقع 74-73 نقطة، فيما رد الشبيبة الدين في لقاء الإياب وتفوق بنتيجة ‌‏77-75 نقطة.‏