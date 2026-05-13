قمة متكافئة في حمص… الكرامة والشبيبة وجهاً لوجه اليوم في “الفاينال 6″‏

حمص-سانا
تستأنف مساء اليوم منافسات دور الستة “الفاينال 6″ من الدوري العام لكرة السلة للرجال، بمواجهة قوية تجمع الكرامة وضيفه الشبيبة على أرض صالة ”غزوان أبو زيد” في حمص، في لقاء يرفع فيه الفريقان شعار التعويض وتصحيح المسار.
ويسعى نادي الكرامة إلى استعادة نغمة الانتصارات، وتجاوز تعثره في الجولتين الماضيتين، معتمداً على مؤازرة جماهيره الكبيرة وعلى المحترف الجديد في صفوفه، الذي يترقب أنصار النسور ظهوره الأول لإحداث الفارق الفني تحت السلة، وتعزيز حظوظ الفريق في خطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
بدوره، يدخل فريق الشبيبة اللقاء بطموح مباغتاً أصحاب الأرض، مستنداً إلى الأداء التصاعدي الذي قدمه في الجولات السابقة، ولا سيما ظهوره القوي أمام أهلي حلب، حيث يسعى الجهاز الفني لتلافي أخطاء الدقائق الأخيرة التي كلفته خسارة المباراة الماضية، والتركيز على العودة من حمص بنقاط الفوز.
وتهيمن حالة التكافؤ على سجل المواجهات المباشرة بين الطرفين هذا الموسم، إذ نجح الكرامة في حسم لقاء الذهاب لصالحه بفارق نقطة وحيدة وبواقع 74-73 نقطة، فيما رد الشبيبة الدين في لقاء الإياب وتفوق بنتيجة 77-75 نقطة.