إسرائيل تشن هجوماً جوياً على إيران وانفجارات تهز طهران وأصفهان وتبريز

طهران-سانا

شنت الطائرات الإسرائيلية هجوماً استهدف عدة مدن إيرانية فجر اليوم الإثنين حيث هزت سلسلة انفجارات عدة مواقع غرب ووسط إيران، في تصعيد جديد بالمنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية قولها: إنه سمع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، فيما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقاً سماع أصوات الانفجارات في كل من طهران وتبريز وأصفهان جراء “التصدي للأهداف المعادية”.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في مدينة أصفهان وسط البلاد، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أنه سمع دوي انفجارات في محيط مدينة كرج الواقعة غرب طهران، دون صدور معلومات عن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.

من جهتها أعلنت “إسرائيل” شن هجمات على “مواقع عسكرية” غرب ووسط إيران، في حين قالت القوات الإسرائيلية في بيان: إن طائراتها استهدفت “أهدافاً عسكرية”، فيما أكدت القناة 14 العبرية أن الطائرات الحربية تنفذ هجمات داخل الأراضي الإيرانية.

ويأتي هذا القصف الإسرائيلي الجديد بعد ساعات من قصف إيراني بعدد من الصواريخ استهدف “إسرائيل”، في حين طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإيرانيين التوقف عن إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المحادثات.