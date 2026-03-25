تواصل منافسات المرحلة التمهيدية الثالثة لبطولة دمشق للشطرنج للرجال والسيدات

دمشق-سانا

تتواصل في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، منافسات المرحلة التمهيدية الثالثة لبطولة دمشق للشطرنج للرجال والسيدات، كلاسيك، التي تنظمها اللجنة الفنية للعبة بدمشق، بإشراف مديرية الشباب والرياضة.

أمين سر اللجنة الفنية للشطرنج بدمشق حسن عمراني، قال في تصريح لـ سانا: إن المنافسات انطلقت بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة، حيث تأتي هذه البطولة ضمن خطة اللجنة لتوسيع قاعدة الممارسين وصقل مهارات اللاعبين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرحلتين التمهيديتين اللتين أقامتهما اللجنة مؤخراً شهدتا منافسات قوية، ومستويات مهارية ملفتة.

وتقام المنافسات على سبع جولات، جولة واحدة يومياً، بزمن قدره 90 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية للنقلة، حيث يتأهل أصحاب المراكز من 1 إلى 15 إلى المرحلة النهائية للرجال، ويتأهل أصحاب المراكز 1 إلى 5 من السيدات للمرحلة النهائية.