بايرن ميونيخ يتجاوز تشيلسي وليفربول ويخطف الفوز من أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

عواصم -سانا

حسم بايرن ميونيخ الألماني لقاء القمة الذي جمعه بضيفه تشلسي الإنكليزي لمصلحته بثلاثة أهداف لواحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل للبايرن تريفوه تشالوباه في الدقيقة الـ20 بالخطأ في مرمى فريقه، وهاري كين في الدقيقتين الـ 27 من ركلة جزاء والـ 63، بينما سجل كول بالمر هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة الـ 29.

وفي مباراة ثانية خطف ليفربول الإنكليزي فوزاً في اللحظات الأخيرة من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

هدف الريدز الأول جاء من تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت ببروبرتسون وسكنت شباك أتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ 4، وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الـ6.

وقلص ماركوس يورينتي النتيجة بإحرازه هدف أتلتيكو في الدقيقة الـ 46، ليضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الـ 80، لكن مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك أحرز هدف الفوز في الدقيقة الـ 95.

وشهدت هذه الجولة فوزاً كبيراً لباريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، على حساب ضيفه أتالانتا الإيطالي 4-صفر.

وسجل لأصحاب الأرض كل من ماركينوس في الدقيقة الـ 3، وكفاراتسخيليا في الدقيقة الـ 39 ونونو مينديش في الدقيقة الـ 51، وغونسالو راموس في الدقيقة الـ 90.

وفي مواجهة أخرى تخطّى إنتر الإيطالي عقبة مستضيفه آياكس الهولندي بهدفين دون رد.

وفرض الفرنسي ماركوس تورام نفسه نجماً للقاء بتوقيعه على هدفين في الدقيقتين الـ 42 والـ 47.

ولحساب الجولة الأولى أيضاً، فرض بافوس القبرصي التعادل السلبي على مستضيفه أولمبياكوس اليوناني.

كما تعادل سلافيا براغ التشيكي وضيفه غليمت النرويجي 2-2.