تحطم طائرة خاصة في الدومينيكان ومقتل الطيار ومساعده

سانتو دومينغو-سانا



قُتل شخصان جراء تحطم طائرة خاصة اليوم الإثنين، على مدرج مطار لا رومانا الدولي في شرق جمهورية الدومينيكان.



ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الطيران المدني في الدومينيكان قولها في بيان: إن “الطائرة أعلنت حالة طوارئ على مسافة نحو 16 ميلاً بحرياً جنوب غرب لا رومانا، وتحطمت أثناء عودتها إلى المطار”، مشيرة إلى مقتل الطيار ومساعده.



وأضاف البيان: إنه “لم يتم الإبلاغ عن وجود ركاب” في الطائرة.



وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي عموداً ضخماً من الدخان في المطار، فيما كانت شاحنات ترش المياه في محاولة للسيطرة على الحريق.



وقالت السلطات: إنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادثة.



وفي العام 2021، لقي تسعة أشخاص حتفهم في حادثة تحطم طائرة خاصة، بعد إقلاعها من مطار لاس أميريكاس الدولي في العاصمة سانتو دومينغو.