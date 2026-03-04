انطلاق تدريبات تجمع منتخب دمشق للملاكمة تحضيراً للاستحقاقات القادمة

دمشق-سانا

انطلقت في صالة الملاكمة التخصصية بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق تدريبات تجمع منتخب دمشق للملاكمة، وذلك ضمن خطة اتحاد اللعبة، التي اعتمدت إقامة تجمعات منتخبات وطنية للعبة بالمحافظات لانتقاء منتخب وطني للملاكمة يضم جميع الفئات العمرية.

ويأتي هذا التجمع الذي تشرف عليه نخبة من الكوادر المتخصصة كخطوة أساسية لصقل المهارات الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات، وتحضيرهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والخارجية المقبلة.

ويركز البرنامج التدريبي على رفع مستوى الأداء الفني، تمهيداً لرفد المنتخب الوطني بالعناصر المتميزة القادرة على تحقيق نتائج إيجابية في المعسكرات والبطولات القادمة.

ومن المقرر أن يستمر تجمع منتخب دمشق لعدة أيام تحت إشراف لجنة فنية مختصة لتقييم المستويات واختيار الأفضل من اللاعبين، على أن تتبع هذ الخطوة تجمعات مماثلة في بقية المحافظات السورية تباعاً لضمان شمولية التحضير واكتشاف المواهب الواعدة في كل الأندية والمراكز التدريبية.