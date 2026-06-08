ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 515 حالة‎

6a2645d5efbec ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 515 حالة‎

كينشاسا-سانا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 515 حالة، بعد أن جاءت نتائج 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت رويترز أن بيانات حكومية أظهرت اليوم الإثنين أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة.

وحذرت جمهورية الكونغو أول أمس من تسارع انتشار فيروس إيبولا، بعد تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة خلال الساعات الماضية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الجمعة الماضي، استمرار تفشي ‏سلالة بونديبوجيو، مع تسجيل ‎ 906 ‎حالات ‏مشتبه بها، بينها‎ 223 ‎وفاة قيد ‏التحقيق.

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